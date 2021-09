GTA 5 vs Minecraft, ma Mario Kart 8 è il terzo incomodo: la nuova Top 10 UK

Nonostante l'attesa per GTA VI e la versione next gen di GTA V, il successo dell'ultimo capitolo della serie Rockstar Games sembra essere ancora oggi inarrestabile.

Ad anni di distanza dal suo esordio, Grand Theft Auto V non abbandona infatti le classifiche di vendita britanniche, con il titolo che resta ancorato alla terza posizione dell'ultima Top 10 settimanale. A battagliare con il colosso Rockstar troviamo un gigante di pari proporzioni, con Minecraft che conquista il podio con la sua versione per Nintendo Switch. A interporsi come "terzo incomodo" in questa battaglia d'Inghilterra è Mario Kart 8: Deluxe, che conquista la medaglia d'argento.

Di seguito, la Top 10 UK completa relativa all'ultima settimana videoludica:

Minecraft (Nintendo Switch); Mario Kart 8: Deluxe; Grand Theft Auto V; Ratchet & Clank: Rift Apart; Animal Crossing: New Horizons; Marvel's Avengers; Marvel's Spider-Man: Miles Morales; F1 2021; FIFA 21; Super Mario 3D World + Bowser's Fury;

Nonostante la generale carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X , la distribuzione di nuove console Sony ha favorito il ritorno in classifica di. L'esclusiva PlayStation 5 si è infatti collocata al quarto posto. Ad arricchire la Top 10 troviamo poi due ulteriori esclusive Nintendo, con. Spazio poi al mondo Marvel, con le produzioni dedicate ai Vendicatori e a Miles Morales. Inossidabili infine i grandi titoli sportivi, con la presenza in Top 10 di