GTA 5 vs Red Dead Redemption 2: capolavori Rockstar a confronto, qual è il migliore?

Rockstar Games ci offre ormai da anni grandi capolavori, e tra tutti i titoli sviluppati dall'azienda spiccano sicuramente gli ultimi due, Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Ma qual è il migliore in assoluto?

Naturalmente un confronto di questo tipo è piuttosto difficile da fare, poiché in questi casi i gusti personali giocano un ruolo tutt'altro che secondario. Proviamo però comunque a fare un'analisi oggettiva, prendendo in considerazione alcuni elementi.

Gameplay

GTA V è sicuramente un gioco più frenetico e per certi versi più divertente, grazie alla sua spiccata anima sandbox e alla presenza di innumerevoli modi per creare il caos in città, tra armi e veicoli di ogni tipo. RDR 2, dal canto suo, presenta un gameplay più simulativo e fisico, e di conseguenza più lento e pesante rispetto a quello di GTA V, un dettaglio che non tutti i giocatori apprezzano.

Grafica

Dal punto di vista puramente tecnico e grafico, il confronto è ovviamente impari: Red Dead Redemption II vince sotto praticamente ogni aspetto, dai modelli di personaggi e animali alle animazioni, dalla densità e qualità del mondo di gioco ai singoli dettagli delle armi e degli oggetti, tutto nell'ultimo capolavoro di Rockstar risulta bellissimo da vedere.

Trama e missioni secondarie

In entrambi i giochi la trama principale è uno dei punti più riusciti delle due produzioni, ma la storia raccontata in Red Dead Redemption II ha una potenza narrativa impareggiabile, in grado di scatenare emozioni sincere molto più facilmente e genuinamente di quanto accada invece in GTA V. Inoltre, anche le missioni secondarie e le attività extra di RDR II risultano migliori rispetto a quanto visto nell'ultimo capitolo della serie di Grand Theft Auto.

Multiplayer

In questo caso possiamo sbilanciarci subito nel dire che il vincitore in questo caso è GTA V. La componente online di RDR II non è mai decollata veramente e, anzi, è stata praticamente abbandonata a sé stessa da Rockstar (tanto che alcuni giocatori hanno fatto il funerale a Red Dead Online). Il multigiocatore di GTA V si rivela invece essere molto divertente, pieno di opportunità sandbox e attività da completare in compagnia per fare crescere il proprio impero criminale.

In conclusione, quindi, è difficile affermare chi sia il vincitore assoluto tra i due titoli, anche tenendo in considerazione la distanza temporale tra le pubblicazioni. Anche il Metascore è assolutamente identico: 97/100 sia per GTA V che per Red Dead Redemption 2. E voi cosa ne pensate, qual è il vostro gioco preferito tra i due?