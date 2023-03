GTA 5 vs Red Dead Redemption 2: quale ha venduto di più?

Una vera e propria sfida tra titani: Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 sono annoverabili tra i videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, ma vi siete mai chiesti quale dei due ha venduto di più? Ve lo diciamo noi.

Come facilmente immaginabile, tra i due quello più venduto è Grand Theft Auto 5. Con ben 175 milioni di copie piazzate in tutto il mondo fin dal lancio avvenuto nell'ormai lontano 2013 su PS3 e Xbox 360, l'open world criminale surclassa il comunque impressionante Red Dead Redemption 2, che dal 2018 ne ha invece vendute 50 milioni. In entrambi i casi i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022 e sono probabilmente destinati ad essere ritoccati verso l'alto nel prossimo futuro.

Grand Theft Auto 5 ha dalla sua ben cinque anni di commercializzazione in più, un maggior numero di versioni (PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5 e Xbox Series X|S contro le versioni PS4, Xbox One, Stadia e PC di Red Dead Redemption 2) e soprattutto quella gallina dalle uova d'oro che risponde al nome di GTA Online. La modalità multigiocatore è riuscita a fare fin da subito presa sul grande pubblico divenendo oggetto primario delle attenzioni di Rockstar Games, che continua ancora oggi a migliorarla, aggiornarla ed espanderla. Se GTA 6 si sta facendo attendere così tanto, probabilmente è anche "colpa" del successo duraturo di GTA Online. Anche Red Dead Redemption 2 è provvisto di un corrispettivo multigiocatore, Red Dead Online, ma quest'ultimo non ha mai raggiunto il successo del cugino ed è stato ormai abbandonato a se stesso.

C'è da notare inoltre che le vendite di GTA 5 hanno subito un'ulteriore spinta lo scorso anno grazie al rilancio su PlayStation 5 e Xbox Series X con degli aggiornamenti specifici per next-gen, un trattamento che Red Dead Redemption 2 non ha ancora ricevuto e che potrebbe potenzialmente fare un gran bene alle sue vendite.

Prima di lasciarvi, un'altra curiosità: complessivamente, tenendo dunque conto di tutti i videogiochi della saga arrivati sul mercato dal primo ad oggi, il franchise di Grand Theft Auto ha venduto 395 milioni di unità. La serie di Red Dead Redemption, più contenuta, ne ha invece piazzate 74 milioni.