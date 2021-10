GTA 5 x Squid Game: la serie Netflix si fa strada a Los Santos grazie ai fan

Con Grand Theft Auto 5 che ha ormai compiuto otto anni e nessuna traccia del tanto atteso annuncio di GTA 6 all'orizzonte, la community di Los Santos non accenna ad abbandonare le strade dell'affollata metropoli.

Al contrario, sempre nuove Mod sono pronte a farsi strada all'interno di Grand Theft Auto V, dove portano con sé le più disparate mode del momento. L'ultima ondata di creatività che ha sommerso il titolo dei record coinvolge in particolare la serie Netflix Squid Game. Forte di un notevole successo, lo show coreano è infatti divenuto il protagonista di molteplici Mod di GTA 5.

Tra improbabili prove da superare, colossali e inquietanti bambole e abbigliamento a tema, le declinazioni della serie TV Netflix all'interno del gioco Rockstar Games sono ormai molteplici. Non mancano ovviamente all'appello nemmeno ricostruzioni delle ambientazioni più celebri di Squid Game, pronte a fondersi con le strade trafficate di Los Santos.



Nel frattempo, gli appassionati in attesa di poter vivere le vicende di Michael, Trevor e Franklin su console di nuova generazione attendono ulteriori aggiornamenti da Rockstar, dopo l'annuncio del rinvio al 2022 di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S e la conferma che le versioni aggiornate del titolo arriveranno nel corso del mese di marzo del prossimo anno.