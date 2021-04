Da GTA 5 a Zombie Army 4: tutti i nuovi giochi di aprile su Xbox Game Pass

Dopo l'inatteso arrivo su Xbox Game Pass di Outriders sin dal giorno di lancio dello sparatutto sci-fi di Square Enix, aprile regala ulteriori sorprese agli abbonati al servizio di Microsoft. Diamo allora una rapida occhiata ai titoli in arrivo su Game Pass da qui a metà mese.

A partire da oggi, 8 aprile, l'utenza iscritta al Game Pass può aggiungere liberamente alla propria ludoteca digitale il kolossal open world Grand Theft Auto 5: l'epopea di Michael, Trevor e Franklin, s'accompagna all'arrivo sul Pass di Zombie Army 4, Disneyland Adventures e Rush. Con GTA V, naturalmente, è possibile immergersi anche nelle atmosfere free roaming del sempre aggiornato GTA Online.

Nei prossimi giorni, gli abbonati a Xbox Game Pass avranno poi l'opportunità di rimpolpare ulteriormente la propria libreria aggiungendo una copia "gratuita" di NHL 21, Rain on Your Parade e Pathway. E che dire allora della "battuta fuoricampo" compiuta da Microsoft garantendosi l'arrivo del gioco dei PlayStation Studios MLB The Show 21 su Xbox Game Pass?

Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui primi giochi gratis Xbox Game Pass di aprile 2021 e, naturalmente, ad ammirare il video che campeggia a inizio articolo.