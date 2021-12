GTA 5 sfreccia verso la nextgen nel video 8K con le mod su edifici, traffico e Ray Tracing

L'ormai celebre creatore di contenuti Digital Dreams non smette di sondare le potenzialità grafiche di GTA 5 e, per il suo ultimo progetto multimediale rigorosamente in 8K, decide di stravolgere l'illuminazione, gli edifici e il traffico del capolavoro open world di Rockstar Games.

Per raggiungere gli incredibili risultati che possiamo ammirare nel video in cima alla notizia, lo youtuber si è avvalso degli ultimissimi preset ReShade e dei suoi tool grafici che simulano il Ray Tracing, per poi ampliare il perimetro ludico e contenutistico dell'originario Grand Theft Auto V attraverso le mod QuantV, Realistic Traffic e GTAV Real Buildings.

Oltre all'aumento del livello di dettaglio del sistema di illuminazione, delle texture degli edifici e dell'IA deputata a gestire il traffico di Los Santos, nel trailer di Digital Dreams è possibile apprezzare le migliorie apportate agli effetti particellari, specie nella rappresentazione della pioggia.

Già che ci siamo, ricordiamo a chi ci segue che la versione nextgen ufficiale di GTA 5 è attesa al lancio nel mese di marzo del 2022 insieme all'edizione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di GTA Online. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulla data di lancio definitiva di questo importante update (e di capire finalmente se sarà gratis oppure no per chi possiede già il titolo), vi lasciamo all'ultimo progetto di Digital Dreams e, come sempre, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo.