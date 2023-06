GTA 6: 14 milioni di copie e 1 miliardo di incasso al lancio, il pronostico di un analista

L'indizio offerto da Rockstar Games in merito al periodo di lancio di GTA 6, che parrebbe essere fissato a cavallo tra il 2024 e il 2025, hanno indotto l'esperto analista videoludico Joost van Dreunen a lanciarsi in qualche pronostico.

Nella sua ultima newsletter l'analista ha scritto quanto segue: "Ipotizzando una finestra di lancio nel 2025, la quale è plausibile alla luce della propensione del publisher per i rinvii, le prime stime prevendono che il titolo possa vendere 25 milioni di unità". A seguito di una richiesta di delucidazioni da parte di Tweaktown, l'analista ha contestualizzato meglio questo numero, spiegando che è stato calcolato sulla base del 20% della base installata di PlayStation 5 e Xbox Series X|S prevista per il 2024/2025, ossia 125 milioni di console in totale.

Inoltre, è possibile che si tratti di un pronostico relativo all'intero trimestre di lancio, poiché lo stesso analista ha poi aggiunto che per GTA 6 si aspetta la vendita di 12-14 milioni di copie e 1 miliardo di dollari di incasso nella settimana di debutto. Per fare un raffronto, all'epoca del suo lancio avvenuto nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, Grand Theft Auto 5 ha piazzato 11,21 milioni di copie in sole 24 ore, raggiunto un miliardo di incasso in 3 soli giorni e totalizzato 32,5 milioni di copie al termine del trimestre di riferimento.

I numeri pronosticati per GTA 6 appaiono dunque leggermente inferiori a quelli macinati da GTA 5, ma questo potrebbe avere una spiegazione piuttosto semplice: Grand Theft Auto 5 è arrivato sul mercato al culmine del ciclo vitale di Xbox 360 e PS3 (quando mancavano appena due mesi al lancio di PS4 e Xbox One), quindi ha potuto beneficiare di una base installata piuttosto ampia. D'altro canto, le vendite di PlayStation 5 stanno procedendo in maniera decisamente più spedita rispetto a quelle di PS3 (Sony si aspetta di raggiungere quota 63,4 milioni di unità a marzo 2024), dunque non è escluso che al momento del lancio di GTA 6 possa esserci una base adeguata per garantirgli risultati analoghi o addirittura superiori a quelli del predecessore.

Insomma, la storia è ancora tutta da scrivere, anche perché GTA 6 non è ancora neppure stato presentato. Intanto fioccano i leak, come quello che vuole la presenza di Cuba in Grand Theft Auto 6.