GTA 6: oltre 151 milioni di visual su YouTube per il primo trailer, che numeri!

Mentre il mondo videoludico continua ad essere ammaliato dal primo trailer di GTA 6 che ha messo in mostra le ambizioni di Rockstar, il video di cui tanto si è parlato nei primi giorni di dicembre ha raggiunto un importantissimo traguardo in meno di due settimane. Il primo trailer di GTA 6 ha superato le 151 milioni di visual ed è solo l'inizio.

Nell'arco di dodici giorni (ovvero dalla data di pubblicazione del video ad oggi), vi è stato molto di cui parlare, dal Joker della Florida che si è tinto i capelli e che ha alzato la posta contro GTA 6, Rockstar Games e l'utilizzo a suo dire improprio del volto, sino alla possibilità che il gioco possa giungere sulla prossima console Nintendo. Ciò nonostante, tutte queste informazioni circostanziali non sono state sufficienti a distogliere l'attenzione dal video che mostra le qualità del titolo: la scalata del trailer di GTA 6 continua imperterrita, come visto dai risultati.

In totale, Rockstar è arrivata a collezionare ben 151,460,445 visualizzazioni con il trailer 1 di GTA 6. Non c'è che dire: il responso dal pubblico è incredibile ed i numeri parlano da sé, dimostrando come l'interesse attorno al gioco sia più che vivo anche a fronte delle scarne notizie rilasciate nel corso del tempo. Il 2025 è ancora lontano, ma la domanda resta una ed una sola soltanto: avremo modo di conoscere altre notizie sull'attesissimo GTA 6 nell'arco dei prossimi mesi? Non ci resta che attendere per poterne sapere di più.