GTA 6 arriva nel 2025: il leaker di Hogwarts Legacy e Forspoken ne è certo

Con l'annuncio dell'arresto dell'hacker che ha illegalmente sottratto materiale relativo a GTA VI a Rockstar Games, si chiude un capitolo della triste vicenda che ha coinvolto la software house.

Le indiscrezioni legate all'attesissimo erede di Grand Theft Auto V non accennano tuttavia a rallentare, con diverse fonti che continuano a condividere presunte anticipazioni sulla produzione. Tra queste ultime, troviamo anche una vecchia conoscenza dell'universo videoludico. Il leaker attivo su Twitter come Adrien Perea ha infatti pubblicato un interessante cinguettio.

Dopo aver correttamente anticipato il rinvio di Hogwarts Legacy e il posticipo di Forspoken, l'insider afferma infatti che i piani di Rockstar Games punterebbero per il momento su di un lancio di Grand Theft Auto VI nel corso del 2025. Confermato ufficialmente solamente quest'anno, il titolo sarebbe dunque ancora ben lontano dall'esordio, almeno stando a quanto riportato dal leaker videoludico.



Inutile dire, tuttavia, che per il momento si tratta di semplici indiscrezioni non verificate, per quanto la recente fuga di notizie che ha coinvolto GTA VI abbia confermato alcune falle nella sicurezza di Rockstar Games. Il materiale trafugato sembrerebbe infatti aver offerto credibilità a molti dei rumor circolati negli ultimi anni, inclusa la previsione di una protagonista femminile per Grand Theft Auto VI.