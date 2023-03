GTA 6, 50 Cent e Vice City: nulla a che vedere con quanto si potesse sperare

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla particolare vicenda relativa a GTA 6 e un post su Vice City di 50 cent. Sul profilo Instagram del rapper era infatti apparso il logo di Vice City, il quale lasciava presagire delle importanti novità relative all'attesissimo lavoro targato Rockstar Games. Tuttavia, non è quel che speravamo.

Come riportato dal portale Deadline, il progetto nel quale è coinvolto 50 Cent è del tutto scollegato da Grand Theft Auto 6. Vengono così meno le aspettative dei fan di Grand Theft Auto, i quali speravano che potessero sopraggiungere delle novità in merito all'avanzamento dei lavori sull'erede di GTA 5.

Al contrario, invece, l'incriminato logo di Vice City ha anticipato quella che sarà una serie TV sviluppata da Paramount+ e targata Lionsgate Television, Paramount Television Studios e G-Unit Film & Television. Vice City racconterà la storia di tre amici ex soldati, i quali si ritrovano a tornare a Miami in seguito al loro congedo con disonore derivante dal coinvolgimento dei tre nello scandalo Iran Contra. Ambientate negli anni '80, le vicissitudini di Vice City prendono piede a partire dal coinvolgimento dei tre ex militari con un colombiano, con cui formeranno una banda criminale pronta a compiere rapine.

Nulla da fare, quindi, per un annuncio da parte di Rockstar Games relativo a Grand Theft Auto 6. Come se non bastasse, le recenti dichiarazioni relative all'assenza di GTA 6 su Game Pass o PlayStation Plus hanno infranto le speranze dei giocatori che credevano di poter vivere una delle avventure videoludiche più attese attraverso i popolari servizi in abbonamento di casa Sony e Microsoft.