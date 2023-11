GTA 6, addio ai progressi di GTA Online? I report non sono affatto promettenti

Finalmente, dopo un lungo silenzio stampa, Rockstar ha confermato che a dicembre arriverà il primo trailer di GTA 6, permettendo così ai fan di poter scoprire quelle che saranno le premesse del venturo capitolo. Tuttavia, alla luce di alcuni report, molti giocatori rimarranno scontenti: i progressi di GTA Online potrebbero essere persi con GTA 6.

Nelle ultime ore, a distanza ravvicinata dalle dichiarazioni del CEO di Take-Two che è favorevole alle tecnologie generative che potrebbero creare PGN basati su IA in GTA 6, è emerso in rete un nuovo report legato ai piani di Rockstar per la fase di passaggio da GTA 5 (e, più nello specifico, GTA Online) a GTA 6. Ebbene, sembrerebbe che la compagnia stia pianificando l'eliminazione di tutti i salvataggi per la componente online di GTA 5.

Al momento non vi è nulla di confermato e, come per la maggior parte delle informazioni trapelate in rete nel corso dei mesi, bisognerà attendere delle risposte dalla stessa Rockstar. Eppure, nonostante l'assenza di notizie su come sarà la componente multigiocatore del prossimo grande progetto della software house, il report di cui sopra dà per certo che i personaggi di GTA Online non saranno trasferibili su GTA 6. Si tratterà, dunque, di un nuovo inizio per tutti? Bisogna prepararsi all'addio dei progressi conseguiti nella controparte online di Grand Theft Auto 5?