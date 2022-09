GTA 6: Alexandra Echavarri interpreta Lucia, protagonista femminile del gioco Rockstar?

Il leak dello scorso weekend ha portato alla luce < href="https://www.everyeye.it/notizie/gta-6-video-leak-svelato-protagonista-609055.html">i nomi dei due protagonisti di GTA 6, stando a quanto emerso il nuovo gioco di Rockstar Games avrà due personaggi principali, Jason e Lucia, apparentemente pronti a spalleggiarsi nel corso dell'avventura.

Chi interpreterà questi due personaggi? Ancora non lo sappiamo in via ufficiale ma la pagina IMDB di Alexandra C. Echavarri vedrebbe l'attrice impegnata a lavorare in questo periodo su GTA 6 nel ruolo di Lucia, con uscita del progetto prevista per il 2025.

Sarà vero? Difficile dirlo dal momento che chiunque può aggiungere informazioni su IMDB e casualmente il profilo è stato aggiornato dopo il giga leak di GTA 6. Potrebbe trattarsi dello scherzo di qualcuno o magari di una voce aggiunta per dare visibilità al profilo dell'attrice, doppiatrice e cantante nata a San Juan, in Porto Rico.

Quello di Alexandra C. Echavarri non è un nome particolarmente noto, in veste di attrice Alexandra ha lavorato a cortometraggi come I Stay, Loko, Super Hero Mom e Breaking the Silence oltre ad aver preso parte al film Attraction to Paris e alla miniserie Pandemic and Chill, il curriculum riporta poi lavori come producer e assistente di produzione. Al momento in ogni caso nulla è stato confermato, dunqu restiamo in attesa di saperne di più.