GTA 6, un'altra fonte conferma: il gioco sarebbe a 4 anni dal lancio

Recentemente sono emerse delle nuove indiscrezioni riguardanti Grand Theft Auto VI, il prossimo capitolo della celeberrima serie open world che Take-Two e Rockstar Games non hanno ancora annunciato ufficialmente al pubblico.

Tom Henderson e Jason Schreier, due tra gli insider più attendibili nel settore del gaming, concordano nell'affermare che il titolo è ancora a diversi anni dalla sua pubblicazione. Henderson, in particolare, ha mostrato di recente un'illustrazione legata a GTA VI in cui ha rivelato i primi possibili dettagli del prossimo open world di Rockstar, che a quanto pare dovrebbe essere ambientato in un contesto moderno e dovrebbe includere un volto femminile tra i principali protagonisti dell'avventura.

Schreier è intervenuto dando credito alle affermazioni di Henderson, ed aggiungendo che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali dello sviluppo, e che non lo vedremo prima del 2025. Proprio su quest'ultimo punto è intervenuta la redazione di Video Game Chronicles. La testata videoludica ha dichiarato di essere entrata in contatto con le proprie fonti e di aver ricevuto lo stesso feedback: GTA VI è ancora a quattro anni dal debutto.

Nel frattempo, Rockstar si accinge a lanciare una seconda edizione next-gen di GTA V. Il titolo con protagonisti Franklin, Michael e Trevor sarà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S l'11 novembre di quest'anno.