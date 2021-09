GTA 6 ambientato alla fine degli anni '90? Curioso indizio dal trailer di GTA 5 next-gen

Grand Theft Auto VI è da tempo immemore soggetto delle voci di corridoio e rumors più disparati, ma nonostante il gran chiacchierare Rockstar ancora non ha svelato nulla del tanto sognato sesto episodio della serie, ancora completamente avvolto nel mistero e destinato, a quanto pare, a restarci ancora lungo.

Nonostante ciò, i fan non perdono mai l'occasione di scovare qualunque potenziale indizio sul futuro del franchise, e sembrano aver trovato curiosi dettagli anche nell'ultimo trailer della versione next-gen di Grand Theft Auto V. A finire sotto la lente d'ingrandimento è la targa di un'automobile comparsa nel corso del filmato mostrato in occasione del PlayStation Experience di settembre 2021: in molti sono stati colpiti dalla combinazione di numeri e lettere riportati sulla targa, che recita "61SAL890". Secondo molti giocatori, ciò potrebbe essere interpretato in una maniera ben precisa: "6 is a late 90s", lasciando quindi intendere che GTA VI potrebbe essere ambientato alla fine degli anni '90.

Al solito quando si parla del prossimo capitolo del franchise siamo ancora nel campo delle semplici speculazioni, tuttavia la presenza di una targa così curiosa potrebbe anche nascondere qualche possibile indizio. Nel frattempo il trailer di GTA 5 Enhanced Edition è stato bocciato dal pubblico, che su Youtube lo ha riempito di dislike. In tanti non sono rimasti convinti dal lavoro di conversione next-gen svolto fin qui, ma potrebbe anche essere un segnale di come i giocatori vogliano passare oltre dopo anni in cui il quinto capitolo è stato riproposto in tutte le salse. A tal proposito ricordiamo che GTA 5 per PS5 è stato rinviato al 2022.