GTA 6 dove è ambientato e chi sono i protagonisti?

Grazie al primo trailer abbiamo scoperto quando esce GTA 6 ma non solo, perché il video ci ha permesso anche di scoprire l'ambientazione del gioco e i due protagonisti, apparentemente una coppia di rapinatori uniti in cerca di riscatto.

GTA 6 esce nel 2025 su PS5 e Xbox Series X/S (niente versione PC, per ora), facciamo chiarezza sui protagonisti e l'ambientazione, basandoci sulle informazioni emerse dal primo trailer ufficiale pubblicato da Rockstar Games il 5 dicembre.

Dove è ambientato GTA 6?

GTA 6 è ambientato a Vice City, tuttavia Rockstar Games conferma che nel gioco sarà possibile esplorare anche altre location dello stato di Leonida. Si torna in Florida dunque, una delle città più amate dagli appassionati della serie Grand Theft Auto.

Chi sono i protagonisti di GTA 6?

I protagonisti sembrano essere due, come detto una coppia di rapinatori uniti dal destino, in cerca di un futuro migliore. A giudicare da alcune scene del trailer, tra i due sembra esserci una relazione romantica, al momento però questa è solamente una ipotesi. Il nome del personaggio maschile non viene mai citato mentre il personaggio femminile si chiama Lucia e nelle prime scene del trailer viene mostrata all'interno di un carcere, sebbene non sia chiaro per quale reato sia stata arrestata.