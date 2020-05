GTA 6 dove sarà ambientato? Da Tokyo e Londra, una 'lista dei desideri'

Nonostante da Rockstar Games non sia giunto alcun tipo di conferma in merito all'inizio dei lavori su di un Grand Theft Auto VI, il possibile erede di GTA V continua ad occupare i pensieri della community videoludica, che si chiede quali saranno le sue caratteristiche.

Tra i temi più caldi e dibattuti figura sicuramente quello dell'ambientazione che la software house autrice di Red Dead Redemption 2 potrebbe scegliere per l'opera. I rumor più recenti suggeriscono un GTA 6 con un'enorme mappa di gioco, mentre in passato erano emerse voci che volevano il gioco prendere vita tra le strade dell'America Latina. In attesa di poter scoprire qualcosa di ufficiale, sono molti coloro che provano a stilare una propria "lista dei desideri" legata alla location che vorrebbero veder ospitare la nuova produzione Rockstar.



Tra questi, troviamo anche la redazione di Gfinity, che ha individuato cinque città che potrebbero offrire particolare fascino a GTA 6. Immancabili ovviamente le grandi città statunitensi, con proposte che coinvolgono ambientazioni ricche di potenzialità. Tra tutte San Francisco, che con la sua particolare conformazione urbana potrebbe offrire un setting davvero affascinante, ma trovano spazio in questa Top 5 anche New York e Miami. Ci si sposta invece in Europa per proporre Londra, immaginando le tradizionali atmosfere di Grand Theft Auto attecchire anche nella capitale del Regno Unito. Infine, ulteriore cambio di continente per l'ultima città: Tokyo. Un'ipotesi sicuramente affascinante, che vedrebbe Rockstar alla prese con il il fascino della capitale del Giappone.



E voi cosa ne pensate: qual è la vostra personale "lista dei desideri" per l'ambientazione di un futuro GTA 6?