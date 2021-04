GTA 6 sarà ambientato in epoca moderna e non negli anni '80: parla noto leaker

Ad oltre sette anni dal lancio di Grand Theft Auto V, l'imminente annuncio di un seguito della serie di Rockstar Games parrebbe cosa alquanto scontata, eppure la software house statunitense continua a mantenere riserbo e segretezza riguardo al suo nuovo titolo open world.

Sono davvero numerosi i rumor che da diversi mesi si rincorrono, e che nella gran parte dei casi hanno suggerito gli anni '80 come ambientazione prescelta per GTA 6. I fan di GTA Vice City potrebbero però rimanere delusi nell'apprendere che - stando almeno alle parole del noto leaker Tom Henderson - il prossimo episodio del franchise seguirà le orme del predecessore e sarà ambientato in epoca moderna.

Henderson si è esposto dopo che un utente Twitter ha quasi disperatamente ribadito il suo desiderio di venire a conoscenza di qualche briciolo di informazione riguardo all'attesissimo gioco. Certamente non possiamo dare per scontato quanto dichiarato all'interno del cinguettio che trovate in calce, ma sappiamo bene come Henderson si sia rivelato nel corso degli anni una fonte piuttosto affidabile, perlomeno nei riguardi dei franchise di Call of Duty e Battlefield. Staremo a vedere se l'insider ci avrà preso anche questa volta, ma nell'attesa vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor.

A febbraio si sono intensificate le voci riguardanti un possibile trailer di annuncio di GTA 6, suggerito da un annuncio di lavoro di Rockstar Games. Da allora non sono però giunte novità al riguardo, ed il materiale promozionale a cui sta lavorando lo studio di sviluppo potrebbe in realtà essere dedicato alla versione next-gen di GTA V, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nella seconda metà del 2021.