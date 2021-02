GTA 6 sarà ambientato in Florida negli anni '70 e uscirà nel 2023?

Nuova ondata di rumor su GTA 6 provenienti da un presunto leaker rimasto anonimo che ha condiviso su Reddit alcuni dettagli sul prossimo episodio della serie Rockstar. Purtroppo la fonte non è verificabile e dunque è difficile capire quanto siano attendibili queste voci.

Secondo quanto riportato il nuovo GTA sarà ambientato in Florida (presumibilmente a Miami) negli anni '70, la trama avrebbe come protagonista un singolo personaggio maschile (nome in codice Ricardo), il sistema di progressione della narrazione sarà simile a quello di Red Dead Redemption II, con toni però meno cupi e drammatici.

Si parla anche di una mappa più piccola rispetto a quella del già citato RDR2 ma ricchissima di dettagli, la trama dovrebbe durare 60 ore e viene rivelata anche la presenza di una IA particolarmente evoluta, sulla base di alcuni brevetti registrati recentemente da Take-Two Interactive. La fonte cita anche contenuti "per un pubblico adulto ed elementi di nudità simili a quelli visti in Cyberpunk 2077" oltre a "missioni politicamente scorrette con argomenti caldi e molto delicati."

Infine, spazio alla finestra di lancio apparentemente fissata per l'autunno del 2023 (ottobre) mentre la presentazione sarebbe fissata per la primavera del 2022. Ribadiamo come quanto riportato sia stato condiviso da una fonte anonima, dunque prendete quanto riportato con le dovute precauzioni.