GTA 6 ambientato a Miami e annunciato entro fine anno: il nuovo, dubbio rumor

Nonostante Rockstar Games e Take-Two continuino imperscrutabili a mantenere il silenzio sul futuro della celeberrima serie open world, non si arrestano i rumor che vorrebbero imminente l'annuncio ufficiale di GTA VI.

A lanciare la nuova, dubbia indiscrezione è ThatsSoBold, un canale Instagram e YouTube che offre notizie generaliste, e che quindi non sembra essere strettamente legato al mondo dell'industria videoludica. Stando a quanto affermato in un recente post dell'account, l'annuncio di GTA VI sarebbe dietro le porte, e Rockstar avrebbe scelto Miami come ambientazione designata per la sua prossima avventura. La città statunitense che potremo liberamente esplorare sarà grande tre volte tanto la mappa presente in GTA V, e ci verrà presentata tramite un trailer in arrivo tra novembre e diecembre. Secondo la fonte, inoltre, Miami cambierà dinamicamente nel corso tempo con aggiornamenti sul lungo periodo, secondo il modello di Fortnite adottato da Epic Games.

Precisiamo nuovamente che il canale non è specificatamente interessato al mondo del gaming, e che potrebbe tranquillamente trattarsi di una serie di informazioni infodate. Vi raccomandiamo per questo motivo di prendere la notizia con estrema cautela ed attendere aggiornamenti da parte di Rockstar sul futuro della serie di Grand Theft Auto. Al momento, un annuncio del sesto capitolo appare piuttosto improbabile alla luce della futura release di GTA V Enhanced Edition, in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S nel 2022.