GTA 6: dove sarà ambientato il nuovo gioco di Rockstar Games?

Il seguito di GTA V, uno dei giochi più venduti di tutti i tempi, è uno dei titoli più attesi dei prossimi anni. Comprensibile, se pensiamo all'enorme successo avuto dal quinto episodio. Ma cosa sappiamo sull'ambientazione del prossimo Grand Theft Auto?

Quasi contemporaneamente ad un annuncio di lavoro che ha alimentato i sospetti su un trailer di GTA 6 in lavorazione in arrivo, un insider anonimo ha deciso di saltare fuori rivelando alcuni possibili dettagli ai fan durante un botta e risposta su Reddit, 4Chan e ResetERA.. Considerando che il titolo è in lavorazione già da diversi anni, il leaker ha potuto parlare con precisione di alcuni aspetti del gioco, come ad esempio la sua suddivisione in capitoli che ricorderà quella di Red Dead Redemption 2, e una parte iniziale della storia ambientata alla fine degli anni '70.

Per quanto riguarda il setting, nonostante le molte speculazioni passate che volevano il nuovo GTA ambientato in Sud America, l'informatore anonimo ha saputo indicare con sorprendente convinzione che si tratterà della Florida (con Miami a fare da ambientazione principale della storia), più un'area ancora sconosciuta. Si tratta ovviamente solo di ipotesi dal momento che Rockstar Games non ha annunciato nulla su GTA 6 e l'esistenza del gioco non è mai stata confermata.



Sono tanti in ogni caso i rumor che parlano di un Grand Theft Auto 6 ambientato in Florida, solamente un sogno della community o effettivamente c'è qualcosa di vero alla base di queste voci? Lo scopriremo solo al momento della presentazione di GTA 6.