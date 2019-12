GTA 6 sarà ambientato in Sud America? Un Tweet di Rockstar scatena il rumor!

Mentre prosegue senza sosta l'affermazione commerciale di Grand Theft Auto 5, continuano a trovare diffusione rumor e speculazioni legate ad un possibile GTA 6.

Recentemente, in particolare, l'attenzione della community videoludica è stata catalizzata da un cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Rockstar Games. Come potete verificare in calce s questa news, il Tweet è dedicato a Colpo al Casinò Diamond, nuovo DLC gratuito a breve in arrivo in GTA Online. In seguito ad un'accurata osservazione della clip video allegata, è tuttavia possibile osservare un frame particolare. Per pochissimi secondi, nel filmato appare un'immagine del globo terreste, che pare focalizzarsi con particolare attenzione sul continente sudamericano. Questo elemento ha destato l'interesse di parte della platea videoludica, che lo ha ricollegato ad alcuni rumor su GTA 6 emersi nel corso dell'estate. Questi ultimi dipingevano il quadro di un titolo dalle plurime ambientazioni, tra le quali spiccavano Vice City e, appunto, il Sud America.



Ad ora, ovviamente, è estremamente difficile comprendere se dietro al cinguettio di Rockstar si celi qualcosa di più di un innocuo Tweet. La software house sta infatti mantenendo il più serrato riserbo sulle attuali attività dei propri team di sviluppo. Se GTA 6 è effettivamente in corso di lavorazione, non resta dunque altro da fare che attendere un eventuale reveal ufficiale per scoprirlo!