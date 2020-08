GTA 6 ambientato a Vice City: riprendono quota i rumor

Mentre GTA 5 continua a macinare vendite, la community videoludica non cessa di dibattere su quello che potrebbe essere il futuro della saga firmata Rockstar Games.

A ravvivare il fluire di rumor e voci di corridoio legati a Grand Theft Auto 6, è stato il recente avvistamento di un dettaglio legato alle attività di Take Two, casa madre del team autore della serie GTA e di Red Dead Redemption. Il colosso del videogioco ha infatti rinnovato due domini web piuttosto interessanti:

gtavi.com

vicecityonline.com

Nonostante l'operazione di aggiornamento risalga alla primavera di quest'anno, il dettaglio è stato notato solamente di recente dalla community di giocatori attiva su Reddit, che ha avviato un'accesa discussione in merito. Molti appassionati vi hanno infatti letto un indizio sul fatto che GTA 6 consentirà ai giocatori di fare ritorno a Vice City, come già suggerito da altre voci di corridoio. Al contempo, il dominio "Vice City Online" potrebbe indicare l'erede dell'attuale GTA Online.



C'è tuttavia da tenere in conto anche il fatto che, talvolta, le grandi software house registrano domini nell'ottica di eventuali esigenze future, senza che vi sia necessariamente correlazione tra ciò e i progetti in sviluppo. Al momento, dunque, è molto difficile stabilire se l'azione di Take Two possa rappresentare un'indicazione in merito al futuro GTA 6, la cui esistenza non è peraltro mai stata confermata. In attesa di comunicazioni ufficiali di Rockstar Games, l'unica cosa certa è che GTA 5 tornerà su next gen nel 2021.