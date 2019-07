GTA 6: Ambientazione negli anni '70/80 e uscita solo su PS5 e Xbox One?

In mattinata sono emersi nuovi rumor su GTA 6, l'attesissima nuova incarnazione della serie made in Rockstar Games. La fonte di queste informazioni è un leak partito su reddit, e tra le prime informazioni si legge che l'inizio dello sviluppo del gioco risalirebbe addirittura al 2012.

La fonte parla informazioni ottenute da persone vicine agli ambienti di Kotaku e PC Gamer, confermate da un amico che lavorerebbe per Rockstar; questi non avrebbe né confermato né negato i rumor, comportamento che la stessa fonte ha interpretato come un'implicita conferma.

Come detto, prendete tutti i dettagli qui di seguito per quello che sono: rumor non confermati.

GTA VI sarebbe in sviluppo o pre-produzione dal 2012, un anno prima del lancio di GTA 5, ma la produzione vera e propria sarebbe iniziata a metà 2015. Dovrebbe trattarsi di una produzione di Rockstar Worldwide Production, non solo di uno o due studi, dal nome in codice Project Americas.

GTA 6 potrebbe essere ambientato tra Vice City e una nuova location fittizia ispirata a Rio de Janeiro, mentre alcune missioni lineari (quindi non open world) si dice siano ambientate a Liberty City. Si parla addirittura di Cuba, ma anche questo non è confermato.

Il gameplay sarebbe a metà tra il realismo e l'approccio arcade (non realistico come Red Dead Redemption 2), con un solo protagonista di sesso maschile per tutto il gioco (e non 3 come GTA V). Niente protagonista femminile in GTA 6, dunque, come alcuni rumori indicavano inizialmente.

L'ambientazione sarebbe a cavallo tra gli anni '70 e '80, e il protagonista dovrebbe essere un narcotrafficante di nome Ricardo che tenterà la scalata al potere. Si partirà quindi come corriere e contrabbandiere, per poi allacciare connessioni più grandi e dunque altri tipi di compiti. Nel gioco si parla anche della presenza di una prigione piuttosto grande, che dovrebbe svolgere un ruolo importante nella storia.

Sempre stando a quanto trapelato, GTA 6 dovrebbe essere diviso in capitoli, come i film di Tarantino o lo stesso Red Dead Redemption 2, e il clima giocherebbe un ruolo importante importante: si parla di uragani, tempeste e quant'altro. Gli edifici dovrebbero cambiare forma nel corso del tempo, così come i veicoli, per cui le auto "classiche" diventeranno più costose nel corso del tempo.

La colonna sonora, nelle intenzioni di Rockstar, dovrebbe avere brani classicissimi dell'epoca '70/'80 per l'appunto, ma anche questo non è certo, probabilmente per via di questioni legate ai diritti.

Interessante anche il fatto che a quanto pare si potrà portare con sé un numero limitato di armi; secondo la fonte il sistema dei veicoli sarà simile a quello dei cavalli in Red Dead Redemption 2: la nostra auto personale conterrà il nostro equipaggiamento conservato nel cofano.

Naturalmente sembra siano previste tantissime linee di dialogo, visto che lo storytelling avrà un'importanza fondamentale, come Rockstar ci ha abituati in passato, e si parla di un cambio di lingua a seconda del paese in cui si troverà il personaggio.

Stando a quanto trapelato, GTA 6 uscirà solo su PS5 e Xbox Scarlett: sarà dunque disponibile solo sulle console next-gen, e Rockstar Games è concentrata unicamente su questo e su un altro titolo, che presumibilmente sarà Bully 2.

Insomma, di materiale per sognare ce n'è tantissimo, ma la parola ora passa a voi. Che ne pensate di questi nuovi rumor?