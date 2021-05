GTA 6 annunciato nel 2023: prima arriverà GTA 5 next gen, ancora rumor

Mentre tra le pieghe della rete trova diffusione la scaletta del prossimo PlayStation State of Play - che includerebbe anche novità su Grand Theft Auto V next gen, spuntano ulteriori rumor sulla serie di casa Rockstar Games.

In particolare, a breve distanza dalla condivisione di un rumor legato al possibile lancio di GTA 6 nel tardo 2023, il medesimo insider - noto come "ViewerAnon" e in genere attivo nell'ambito di anticipazioni legate agli universi cinematografici Marvel e DC - torna a pronunciarsi sull'attesissimo titolo. Secondo l'appassionato, in particolare, i giocatori non dovrebbero attendersi notizie ufficiali su Grand Theft Auto VI troppo a breve.

Nello specifico, ViewerAron esclude categoricamente che Rockstar Games possa presentare il gioco prima del lancio della versione next gen di GTA V. Al contrario, la software house punterebbe a seguire il pattern visto con Red Dead Redemption 2, con un reveal del titolo che possa precedere il lancio di circa un anno. Di conseguenza, l'insider invita la community ad attendersi la presentazione di GTA VI addirittura nel tardo 2022, salvo un posticipo dovuto al protrarsi della crisi sanitaria internazionale.



Al momento, si tratta evidentemente di semplici rumor, che potrebbero dunque rivelarsi errati in parte o in toto, con le attuali attività di Rockstar Games che restano per ora avvolte dal mistero.