GTA 6 potrebbe essere annunciato a dicembre 2019 in esclusiva temporale PlayStation?

Secondo alcune teorie e speculazioni, Grand Theft Auto VI potrebbe essere annunciato il prossimo mese di dicembre, durante i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di PlayStation. Sarà vero? Facciamo chiarezza.

Un insider anonimo (ma la cui attendibilità sembra verificata dai moderatori della piattaforma) ha fatto sapere su Reddit che Sony ha in mente "un grande annuncio" per festeggiare il venticinquesimo anniversario di PlayStation, che cadrà il 3 dicembre 2019. La compagnia non ha annunciato nulla in merito e al momento non è chiaro se ci saranno festeggiamenti per questa importante ricorrenza, tuttavia in molti sono convinti che Sony non lascerà passare la data sotto silenzio.

A cosa potrebbe riferirsi questo grande annuncio? Si tende a escludere novità su PlayStation 5 in quanto la stessa azienda ha più volte ribadito che non verranno rivelati altri dettagli sulla console nel corso del 2019. Alcuni insider spingono verso il reveal di GTA VI, titolo che potrebbe uscire in esclusiva temporale di un mese su PlayStation 5 nell'autunno 2020 come gioco di lancio.

Questa ipotesi non è ovviamente mai stata confermata ma sono molte le fonti che parlano di un grosso accordo tra Take-Two, Rockstar Games e Sony per portare GTA 6 in esclusiva temporale su PS5... quante probabilità ci sono che questo sia vero? Lo scopriremo (forse) tra meno di un mese.