GTA 6 potrebbe essere annunciato questa estate, secondo il leaker Tez2

Mentre la community di appassionati ha già provato a ricreare GTA 6 in Unreal Engine 5, il tanto atteso titolo di Rockstar Games torna sotto i riflettori grazie ad alcuni rumor messi in circolo da una fonte molto conosciuta.

Le novità arrivano direttamente dall'insider Tez2, da sempre molto attivo nei forum relativi al mondo di GTA. Stando alle sue rivelazioni, Rockstar potrebbe decidere di pubblicare nuovi aggiornamenti su GTA 6 nel corso di quest'estate, presumibilmente tra luglio e settembre, mese in cui GTA Online compirà i suoi primi 10 anni.

E proprio l'anniversario di GTA Online, rivela Tez2, potrebbe essere un'occasione ghiotta che Rockstar potrebbe sfruttare per annunciare qualcosa attraverso una caccia al tesoro, in maniera molto simile a quanto già fatto in passato con Red Dead Redemption 2.

Vogliamo però ricordarvi che parliamo di semplici rumor e che nessuna di queste informazioni è al momento confermata. Il leaker, tra l'altro, è stato più volte protagonista in passato di anticipazioni molto simili rivelatesi poi false. Non ci resta quindi che attendere l'estate e vedere se qualcosa si muoverà per davvero.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, si era vociferato di un possibile coinvolgimento di 50 Cent. in GTA 6 a causa di alcuni post sui social. Un rumor che si è rivelato tuttavia non veritiero.