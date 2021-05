GTA 6 sarà annunciato con un evento di GTA Online? Il nuovo rumor

Sempre più spesso accade che publisher e sviluppatori facciano i propri annunci coinvolgendo le community dei giocatori con degli spettacolari eventi in-game: basti pensare agli espempi forniti da Fortnite di Epic Games e Call of Duty Warzone di Activision.

Secondo un nuovo rumor che si sta facendo largo in rete, anche Rockstar Games adotterà questa soluzione per annunciare l'attesissimo Grand Theft Auto VI. La voce di corridoio è stata riportata su reddit, ma trae origine dalle pagine di 4chan, motivo per il quale vi invitiamo, più del solito, a prendere la notizia con le dovute cautele.

Secondo il sedicente insider, GTA Online ospiterà quattro grandi aggiornamenti che fungeranno da macchina del marketing per il reveal mondiale di GTA VI. Non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma in aggiunta vengono condivisi nuovi possibili dettagli sull'upgrade next-gen di GTA V. Stando alla fonte, il sandbox open world godrà di una fisica rinnovata su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che di un incremento della densità dei pedoni e del traffico stradale, una migliore IA degli NPC, oltre 100 nuove canzoni inserite nelle playlist delle radio, nuove missioni, danni dei veicoli migliorati, ed un redesign della campagna che possa supportare nativamente la VR. Il gioco sarebbe inoltre stato nuovamente sviluppato tramite il RAGE Engine che ha già dato vita al sorprendente Red Dead Redemption 2, e diversi dei contenuti inclusi in GTA Online sarebbero pronti per essere integrati nella campagna single player (incluse auto, armi ecc.).

Vi invitiamo nuovamente a prendere con le pinze quanto riportato e ad attedere che siano Take-Two Interactive e Rockstar Games a diffondere le prime informazioni ufficiali su GTA VI. Nell'attesa, di invitiamo a ripercorrere l'intera storia della serie di Grand Theft Auto.