GTA 6 annunciato alla Gamescom? Assolutamente impossibile, non sperateci

Quando verrà annunciato GTA 6? Ad agosto, settembre, ottobre o novembre? Difficile dirlo, tutte le ipotesi sono valide con Rockstar Games ma sicuramente c'è una certezza: GTA 6 non sarà alla Gamescom e dunque inutile attendersi novità in merito dalla fiera tedesca.

Take-Two Interactive e Rockstar Games non partecipano alla fiera (qui tutti i partecipanti alla Gamescom 2023) e dunque non ci sono possibilità che GTA 6 sia in qualche modo presente all'evento di Colonia. Certo, potrebbe scapparci una sorpresa durante la Opening Night Live (magari un One More Thing finale?), ma è difficile pensare che Rockstar voglia affidarsi allo showcase di Geoff Keighley per annunciare GTA VI, anziché preferire un reveal proprietario organizzato e gestito privatamente.

Quindi, GTA 6 sarà alla Gamescom? No, sicuramente non sarà presente in fiera con trailer o altri contenuti e l'ipotesi annuncio alla Gamescom Opening Night Live del 22 agosto è certamente suggestiva ma di difficile realizzazione, conoscendo il modus operandi tipico di Rockstar Games.

Dunque non fateci la bocca e non trattenete il respiro in attesa di novità su GTA 6: la speranza è che notizie concrete possano arrivare entro la fine dell'anno, ma la Gamescom non è probabilmente il luogo adatto per il reveal mondiale di un simile blockbuster.