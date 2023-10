GTA 6 annunciato a ottobre: e se improvvisamente Rockstar sganciasse un trailer?

Uno degli eventi più attesi della seconda metà del 2023 è la pubblicazione del primo trailer di GTA 6, che secondo alcuni insider e leaker potrebbe avvenire proprio nel mese di ottobre. Immaginate, in un tranquillo pomeriggio autunnale, Rockstar Games dal nulla pubblica un video di GTA 6, improvvisamente, a sorpresa. Che bello sarebbe, eh?

Immaginate, da un momento all'altro, la home page di YouTube e tutti i vostri feed social sono intasati dal trailer di GTA VI e dalle reaction al video di debutto. Impossibile ignorare un fenomeno di tale portata, no? Sarebbe sicuramente un grande evento mediatico che andrebbe a coinvolgere non solo la stampa di settore ma anche grandi influencer, creator, talent e stampa generalista.

Insomma, probabilmente per giorni non si parlerebbe d'altro che del trailer di GTA 6 pubblicato all'improvviso e di tutti i dettagli emersi. Texture analizzate al microscopio, ambientazioni passate a tappeto per carpire segreti, il logo vivisezionato per provare a scoprire un messaggio segreto nascosto, quel colore della strada troppo grigio per essere solo strada e quel cielo troppo azzurro per essere vero.

Sarebbe bello, sì, un trailer di GTA 6 "sganciato" improvvisamente, ma quasi certamente non succederà. Non succederà perché in quest'epoca ogni campagna marketing che si rispetti non può fare a meno di countdown, eventi in streaming, hashtag, spoiler e leak (volontari? Involontari?) necessari pr creare hype, quello stesso hype che farà riversare milioni di persone su Instagram, TikTok, YouTube e siti specializzati (e non).

Sarebbe bello, dicevamo, ma probabilmente le cose andranno in maniera diversa, con Rockstar Games che annuncerà l'arrivo del teaser con data e orario, per dare modo a tutti di "vivere" l'evento del reveal di Grand Theft Auto VI con i propri follower e la propria community.

Lieti di essere smentiti, chiaramente. La speranza da parte nostra, è che Rockstar possa effettivamente togliere i veli a GTA 6 questo mese o al massimo entro la fine dell'anno.