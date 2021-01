GTA 6 annunciato al Super Bowl di febbraio? Spunta una teoria ma è poco credibile

In queste ore sta prendendo piede una teoria che vorrebbe GTA 6 annunciato al Super Bowl LV di domenica 7 febbraio, nuova edizione dell'evento sportivo più seguito al mondo che vedrà sfidarsi Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, due delle squadre più amate della Nazional Football League.

La voce si sta spargendo sui social e su Reddit e prende in esame il Super Bowl 54, andato in onda a febbraio 2020. Come riportato anche da Dexerto, lo scorso anno vari canali televisivi americani hanno utilizzato vari riferimenti alla serie GTA per pubblicizzare lo show, con citazioni esplicite a GTA Vice City, dove al fatto che la città ospitante fosse Miami.

Non sono mancati loghi in stile Grand Theft Auto o grafiche in stile collage come le cover e gli artwork utilizzati da Rockstar Games. Ora c'è chi ipotizza che quest'anno possa accedere una cosa simile, però con l'annuncio di Grand Theft Auto 6, si tratta tuttavia di una teoria piuttosto bizzarra.

E' vero che il Super Bowl è l'evento televisivo più seguito dell'anno ma è difficile (se non impossibile) pensare che Rockstar Games possa presentare GTA 6 in questa occasione. Più probabile uno spot per le versioni next-gen di Grand Theft Auto 5 e GTA Online, se proprio Rockstar volesse sfruttare la visibilità garantita dal Super Bowl per promuovere uno dei videogiochi più venduti di sempre.