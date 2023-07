GTA 6 sarà annunciato ai The Game Awards? Spunta un nuovo rumor

Abbiamo ormai perso il conto dei rumor che continuano a spuntare online e che parlano del possibile annuncio di GTA 6, probabilmente il gioco più desiderato in assoluto dai videogiocatori di tutto il mondo. Le ultime voci di corridoio, proveniente da un insider noto del mondo Rockstar Games, svelano in che momento potremo assistere al reveal.

Budzcario, questo è il nome del personaggio che ha condiviso i dettagli su Twitter, ha ribadito che Red Dead Redemption 1 arriverà in versione rimasterizzata su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC entro la fine dell'anno corrente e che, sempre prima della fine del 2023, verrà anche mostrato al pubblico il sesto capitolo dell'acclamata serie Rockstar. In realtà, l'insider è molto specifico nelle sue dichiarazioni e sostiene che il primo trailer di Grand Theft Auto 6 si potrà vedere sul palco della futura edizione dei The Game Awards, che si terrà come di consueto il prossimo dicembre.

È chiaro che queste affermazioni vadano prese con le pinze e non vi sia modo di verificarle, ma è impossibile non pensare che, se tutto ciò dovesse essere vero, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Geoff Keighley, che dopo aver avuto il privilegio di mostrare al suo pubblico nuovo materiale di Elden Ring e Death Stranding si aggiudicherebbe un altro grosso nome per il suo evento.

C'è anche da dire, però, che Rockstar Games non è solita prendere parte a cerimonie di questo tipo, ma non possiamo escludere che voglia sfruttare un palco del genere per arrivare a quanti più videogiocatori possibile.

