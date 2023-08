GTA 6, annuncio imminente? Per un noto insider ci siamo quasi

Quando verrà annunciato Grand Theft Auto VI? E' la domanda che ormai da tanto tempo si pongono i fan della serie, con reveal e data d'uscita tra l'altro molto spesso al centro di rumor tuttavia ancora mai diventati realtà.

E se GTA 6 annunciato alla Gamescom 2023 era praticamente impossibile, potrebbe comunque non mancare troppo per vedere finalmente in azione in maniera ufficiale il nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Di questo ne è sicuro Tez2, un noto insider da sempre molto attivo su tutto ciò che riguarda Rockstar Games ed i suoi brand, che sostiene come la compagnia si stia già attivamente preparando per il grande annuncio.

"Tutto sembra si stia allineando verso la concreta possibilità che Rockstar annunci GTA VI a breve, forse già nei prossimi mesi", sostiene Tez2, aggiungendo che il reveal potrebbe avvenire attraverso "nuovi collezionabili o una nuova caccia collegata a GTA IV nell'update di dicembre". Tez2 tuttavia non esclude che le tempistiche del reveal già entro la fine dell'anno possano essere ottimistiche, ed in tal caso parla della prossima estate come possibile periodo per la presentazione di GTA VI.

GTA 6 sarebbe in sviluppo già da 8 anni, stando a quanto riportato sul profilo LinkedIn di un ex dipendente Rockstar: che sia finalmente ora di svelarlo al mondo in via ufficiale?