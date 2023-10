GTA 6: annuncio a ottobre a sorpresa? La community ci crede e ci spera

L'annuncio di GTA 6 è vicinissimo? Secondo alcune teorie della community, sì, ed ecco alcuni indizi che farebbero pensare ad un possibile reveal del nuovo episodio della serie previsto per questo mese.

In molti hanno notato come Rockstar Games abbia già lanciato tantissimi contenuti e aggiornamenti per GTA Online a ottobre, questo probabilmente per non rubare la scena all'annuncio di GTA VI e lasciare campo libero al reveal nella seconda metà del mese.

Questa è ovviamente una teoria basata su speculazioni, c'è chi ha notato come il drop dei contenuti di GTA Online si sia concentrato nella prima metà di ottobre, con una comunicazione social piuttosto frequente, mentre negli altri anni DLC e aggiornamenti venivano pubblicati con una cadenza più dilazionata nel corso dell'intero mese, fino al giorno di Halloween.

Secondo la community "potrebbe non esserci più molto da dire su GTA Online a ottobre" e da qui l'idea che Rockstar abbia voluto riservarsi gli ultimi giorni del mese per la comunicazione dell'annuncio di GTA 6. Sarà vero? Difficile dirlo, certo è che questa teoria ha preso piede su Reddit ma anche su X, forum e altri social network e sono in molti a sperare che la strategia di Rockstar possa davvero prevedere un trailer di Grand Theft Auto 6 entro la fine di ottobre 2023.

GTA 6 è stato valutato MA15+ in Australia, una notizia che ha scatenato non poche polemiche nei giorni scorsi, possibile che Rockstar Games abbia deciso di alleggerire i toni del prossimo GTA?