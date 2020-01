GTA 6: annuncio, trailer, ambientazione e molto altro al centro di un nuovo rumor

Mentre la community è ancora impegnata nelle discussioni legate a presunti indizi su GTA 6 offerti da Rockstar Games, si fa strada in rete un'ulteriore voce di corridoio legata alla celebre serie.

Fonte di quest'ultima è un post apparso su Reddit, ad ora non più raggiungibile in quanto rimosso piuttosto rapidamente dal suo stesso autore. Secondo quanto riferito da GameRant, il messaggio includeva al suo interno una vasta selezione di informazioni e dettagli legati a diversi aspetti del tanto chiacchierato Grand Theft Auto VI, che l'utente avrebbe ottenuto da un Q&A tester.

In particolare, il post identificava nei protagonisti del gioco un fratello ed una sorella. Secondo il presunto leak, l'attore John Leguizamo presterebbe la voce al personaggio principale Matias Gonzalez. Il villain, di nome Valeria Madrina, sarebbe invece interpretato da Roselyn Sanchez. Il rumor ripropone, come già indicato da altre possibili indiscrezioni, un'ambientazione collocata tra gli Anni Ottanta e Novanta. Le vicende di GTA 6 spazierebbero inoltre tra tre differenti città: Vice City, una località ispirata a Fort Lauderdale (Florida) ed un'altra ispirata a Bogotà (Colombia).



L'autore del post Reddit si è inoltre sbilanciato sul possibile reveal del gioco. Secondo quanto riportato, Rockstar Games sarebbe pronta ad annunciare GTA 6 già nel corso di febbraio. Per il primo trailer, tuttavia, viene invece indicato il mese di aprile. Infine, la finestra di lancio del titolo si collocherebbe tra il tardo 2021 e gli inizi del 2022.



Come di consueto, rammentiamo che stiamo parlando di rumor e voci di corridoio non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi errate in toto o in parte.