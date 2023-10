GTA 6: annuncio e trailer imminenti, dice un leaker prima di chiudere il suo profilo su X

Il leaker Chris Marxx è stato tra i primi a parlare di un reveal di GTA 6 previsto per il mese di ottobre e nelle scorse ore è tornato alla carica parlando di "un annuncio imminente", pochi minuti dopo però l'insider ha chiuso definitivamente il suo profilo su X.

"Ho il piacere di confermare che le anteprima della campagna di Grand Theft Auto VI sono in arrivo, Rockstar Games ha contattato giornalisti e personalità influenti dell'industria, le prime anteprime del gioco arriveranno poco dopo l'annuncio ufficiale."

Dopo aver lanciato questa indiscrezione bomba, Chris Marxx è sparito nel nulla, così come era arrivato, dal momento che in pochi avevano sentito parlare di lui prima delle soffiate su GTA 6 di metà settembre.

Il leaker è sicuro del fatto che l'annuncio di GTA 6 è in programma il 26 ottobre, con le anteprime stampa che dovrebbero uscire poco dopo, non è chiaro se a fine ottobre o inizio novembre. Al momento tutto tace da parte di Rockstar Games e Chris Marxx, come detto, ha disattivato il suo account su X.

Secondo altre teorie, il primo trailer di GTA 6 uscirà il 3 ottobre 2023, altri ancora ipotizzano un drop tra il 2 e il 5 ottobre. Sarà vero? Lo scopriremo questa settimana.