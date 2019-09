GTA 6: annuncio, uscita, mappa, gameplay e personaggi al centro di un enorme leak

Mentre la community s'interroga sull'effettiva veridicità delle prime immagini di GTA 6, l'ancora non annunciato kolossal next-gen di Rockstar Games torna ad essere protagonista di un enorme leak. I rumor, questa volta, non si limitano a trattare aspetti specifici ma forniscono un quadro generale dell'intera opera.

La fonte anonima di questa ennesima infornata di indiscrezioni e di supposizioni su GTA 6 opera su Reddit dietro al nickname di TemperatureRising45: secondo quanto riferito da questo insondabile "insider" di Rockstar Games, il progetto di Grand Theft Auto 6 si troverebbe già in uno stadio di sviluppo piuttosto avanzato. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa ha da dire al riguardo l'insider:

L' annuncio di GTA 6 dovrebbe avvenire nell' autunno del 2020

dovrebbe avvenire nell' La campagna principale avrà due ambientazioni distinte , rappresentate dalle metropoli di San Fierro e Las Venturas . La mappa sarà circa quattro volte più grande di quella di GTA 5: al suo interno, troveremo monumenti e regioni caratteristiche come la Diga di Hoover o l'Area 51. Alcuni scenari saranno completamente inediti per la serie di Grand Theft Auto, come un mercato delle pulci , uno zoo e un parco di divertimenti

, rappresentate dalle metropoli di . La mappa sarà circa quattro volte più grande di quella di GTA 5: al suo interno, troveremo monumenti e regioni caratteristiche come la o l'Area 51. Alcuni scenari saranno completamente inediti per la serie di Grand Theft Auto, come un , uno zoo e un parco di divertimenti La storia di GTA 6 verterà attorno alle gesta compiute da due protagonisti , un maschio e una femmina . Nel corso della campagna potremo assistere a degli eventi casuali che saranno molto più interessanti e "generosi di contenuti". Tra gli eventi a cui potremo partecipare, ci saranno ad esempio dei funerali con corteo fino al cimitero, sfuggire all' inseguimento di un cane feroce e delle attività da svolgere per conto di una famiglia accampata con un camper

, un e una . Nel corso della campagna potremo assistere a degli che saranno molto più interessanti e "generosi di contenuti". Tra gli eventi a cui potremo partecipare, ci saranno ad esempio dei con corteo fino al cimitero, sfuggire all' e delle attività da svolgere per conto di una famiglia accampata con un camper Ci sarà maggiore cura per i dettagli degli interni , sia per le abitazioni comuni che per i negozi, gli uffici e i luoghi d'incontro come i centri commerciali, le stazioni di polizia, le stazioni di servizio o i fast food. Tornerà anche il sistema delle Rapine , seppure in una forma più consona a quelle delle missioni secondarie

, sia per le abitazioni comuni che per i negozi, gli uffici e i luoghi d'incontro come i centri commerciali, le stazioni di polizia, le stazioni di servizio o i fast food. Tornerà anche il , seppure in una forma più consona a quelle delle missioni secondarie Ci saranno due tipi diversi di negozi di armi : quelli ufficiali venderanno munizioni e armi "normali" come pistole e fucili da cecchino, mentre i negozi "sotterranei" ci riforniranno di oggetti ed elementi di equipaggiamento più "esotici" come cariche C4 e lanciarazzi

: quelli ufficiali venderanno munizioni e armi "normali" come pistole e fucili da cecchino, mentre i negozi "sotterranei" ci riforniranno di oggetti ed elementi di equipaggiamento più "esotici" come cariche C4 e lanciarazzi All'interno di GTA 6 sarà possibile cimentarsi in diversi minigiochi come il bowling, la caccia, il gioco d'azzardo, il rafting sulle rapide e attività da Luna Park

come il bowling, la caccia, il gioco d'azzardo, il rafting sulle rapide e attività da Luna Park Il sistema di gestione delle case e delle attività di GTA 5 sarà ulteriormente ampliato con la possibilità di occuparsi di Casinò, parcheggi per roulotte e camper, night club e tanto altro

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste nuove indiscrezioni e rumor su GTA 6 con le dovute cautele e di considerarle solo ed esclusivamente per quello che sono, cioè delle informazioni provenienti da una fonte non confermata.