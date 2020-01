In attesa di GTA 6: appassionati a caccia di indizi in un comunicato di GTA Online

Con Grand Theft Auto V che si è dimostrato in grado di ottenere un incredibile successo in termini di accoglienza e performance commerciale, il pubblico è in fervente attesa di informazioni legate ad un eventuale GTA 6.

Non sorprende dunque che gli appassionati stiano vagliando con attenzione ogni dichiarazione da parte di Rockstar Games, nel tentativo di carpire qualche possibile indizio sulle intenzioni della software house per il prossimo futuro. A tal proposito, il recente annuncio di novità legate a GTA Online ha aperto la strada ad un intenso dibattito su Reddit.

All'interno di un comunicato pubblicato in data martedì 28 gennaio, il team di sviluppo ha illustrato le novità in programma per il 2020 per quanto riguarda la componente online di Grand Theft Auto 5. Il paragrafo dedicato all'argomento, trattato in una sezione dal titolo "Presto in arrivo", si è chiuso con la seguente frase: "In più, aspettatevi altri ricchi aggiornamenti e qualche sorpresa nel corso di quest'anno". Questa specifica dicitura, per quanto inserita in un contesto principalmente connesso a GTA Online, ha catalizzato l'attenzione di parte della community, che si è interrogata sull'eventuale presenza di sottintesi slegati dal comparto online di GTA 5 e legati, invece, al possibile annuncio di un nuovo gioco della serie.



Nonostante i frequenti rumor su GTA 6, ad ora l'esistenza del gioco non è mai stata confermata.