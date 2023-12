GTA 6, arriva l'annuncio del trailer ed è subito un record: è il post con più like su X

Nella giornata di ieri, Rockstar ha svelato data e ora del primo trailer di GTA 6, il quale arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto ai The Game Awards dell'8 dicembre 2023. Sebbene il gioco non sia ancora uscito sul mercato, GTA 6 ha però permesso a Rockstar di conseguire un ulteriore e importantissimo record su l'ex Twitter, X.

Nel dettaglio, "Rockstar ha stabilito un altro record su Twitter con il post sulla data di annuncio del trailer che è diventato il post gaming con più like sulla piattaforma", come dichiarato dall'utente Ben. Quello di GTA 6, come prevedibile, è già un successo prima ancora di nascere: la software house è riuscita a conquistare un ulteriore traguardo, e ciò potrebbe cambiare ulteriormente nei prossimi giorni. Rockstar ha azzerato i propri profili social in vista del grande evento del trailer di GTA 6, il quale potrebbe riscuotere molti più like e decretare così un terzo record per la software house su X.

"In precedenza avevano stabilito questo record con la dichiarazione di hacking del 2022", sottolinea l'utente di cui sopra. Con oltre 1.7 milioni di like, GTA 6 è senza alcun dubbio uno dei giochi più attesi per l'avvenire del mondo videoludico. Ma quando uscirà? Purtroppo non ci sono risposte alla domanda, ma nulla vieta di supporre (almeno per il momento) che Rockstar possa svelare una iniziale finestra temporale di pubblicazione del titolo.