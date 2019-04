GTA 6 in arrivo al lancio di PS5? Discutiamone insieme in un video!

È ormai da diverso tempo che si rincorrono diverse voci in merito al prossimo capitolo della celebre saga videludica Grand Theft Auto. Cerchiamo di fare insieme il punto della situazione in un video interamente dedicato.

I rumor in merito allo sviluppo di GTA 6 sono esorditi in seguito all'analisi di alcune posizioni lavorative aperte presso gli studi di sviluppo di Rockstar. In seguito, le ipotesi si sono ulteriormente rafforzate in seguito all'avvistamento di riferimenti al gioco all'interno del curriculum vitae di un ex dipendente della Software House: il grafico 3D Bibin Michael. Nel portfolio di quest'ultimo appaiono infatti riferimenti al sesto capitolo della saga.

Rockstar, tuttavia, ha già confermato in passato che GTA 6 non uscirà nel 2019: l'informazione, come prevedibile, ha dato il via al diffondersi di diverse speculazioni che vorrebbero il gioco in arrivo su console next-gen, tra cui la prossima ammiraglia di Sony. Proprio recentemente, sono emersi inoltre ulteriori rumor riguardanti le possibili caratteristiche ed ambientazioni di Grand Theft Auto 6: cerchiamo dunque di fare il punto della situazione all'interno di un video dedicato. Lo trovate direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Attualmente, Rockstar non ha offerto alcuna conferma ufficiale in merito allo sviluppo o alle caratteristiche di un futuro GTA 6. Più generosa in termini di informazioni è stata invece Sony, che ha da poco condiviso con il pubblico le prime informazioni sulle specifiche tecniche di Playstation 5.