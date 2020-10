GTA 6, aspettando il gioco: Rockstar si espande? Ne parliamo in video!

Mentre resta al momento ignoto quale sia il prossimo progetto videoludico degli autori di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, si accumulano all'orizzonte una serie di interessanti indiscrezioni.

Voci intriganti, ma ancora non confermate, suggeriscono infatti l'attuazione di un'operazione di espansione da parte della talentuosa software house. Nello specifico, si discute di una presunta acquisizione di Ruffian Games da parte di Takw-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games. Il team, che all'attivo conta, tra gli altri, Crackdown 2, sarebbe dunque ora parte dell'ampia famiglia del colosso videoludico.

I membri della software house scozzese, che ha collaborato anche alla realizzazione di Halo: The Master Chief Collection, sarebbero stati resi protagonisti di un processo di riorganizzazione volto a trasformare Ruffian Games in "Rockstar Dundee". Quest'ultimo altri non sarebbe che un nuovo team della famiglia Rockstar Games, la cui esistenza potrebbe essere annunciata nel prossimo futuro. Per presentarvi tutti i dettagli in merito, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!



In chiusura, ricordiamo che al momento non vi sono conferme in merito all'inizio dei lavori du Grand Theft Auto VI, attesissimo nuova capitolo della serie di GTA.