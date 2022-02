GTA 6: le aspettative di Take-Two sono altissime, venderà più di Grand Theft Auto V?

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Take-Two ha annunciato che GTA 5 ha venduto più di 160 milioni di copie dal 2013 ad oggi e con l'annuncio di GTA 6 le aspettative per il prossimo episodio della serie sono alle stelle, come rivelato anche dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick.

Parlando ai microfoni di IGN USA, il Presidente della compagnia ha affermato che "ogni nuovo gioco dei nostri franchise di maggior successo ha sempre venduto più dei giochi precedenti. E questo vale per tutte le nostre serie maggiori. Succederà ancora? Non sto dicendo questo e non è garantito, ma certamente è il nostro obiettivo."

Take-Two si aspetta dunque che GTA 6 venda oltre 160 milioni di copie? Un risultato certamente incredibile ed è ovviamente troppo presto per sbilanciarsi, inoltre bisogna ricordare che le vendite di GTA V sono "spalmate" su due generazioni, presto su tre considerando l'imminente arrivo del gioco su PS5 e Xbox Series X/S. In chiusura, Zelnick invita i giocatori a "restare sintonizzati, Rockstar ha altre informazioni da condividere e lo farà quando lo riterrà più opportuno."

Nel frattempo vi segnaliamo che l'annuncio di GTA 6 su Twitter ha superato quota 500.000 like, segno evidente dell'hype che circonda ogni reveal targato Rockstar Games.