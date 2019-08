GTA 6 può attendere: nuovi video di GTA 5 in 4K con Ray Tracing e mod "presidenziali"!

Mentre milioni di appassionati di Grand Theft Auto attendono con impazienza l'annuncio dello sviluppo di GTA 6, l'instancabile scena dei modder di GTA 5 inganna il tempo e pubblica nuovi video che esplorano le potenzialità grafiche e ruolistiche del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games.

Il primo creatore di contenuti che vi proponiamo quest'oggi è DubStepZz, il più celebre autore di video di GTA 5 in 4K. Con il suo utilizzo intensivo delle mod e dei tool ReShade per simulare gli effetti di illuminazione dinamica in Ray Tracing, l'utente ha calamitato le attenzioni della stampa di settore e attirato le critiche di chi, giustamente o meno, ritiene che gli effetti in DXR dei suoi video siano davvero eccessivi e irrealistici.

Col suo nuovo filmato, il buon DubStepZz prova a tenere la barra dritta e a immergerci nella sua personale visione next-gen di GTA sfruttando ogni singolo pixel del gioco per farci vedere fino a che punto può spingere il suo PC da migliaia di dollari e la sua atipica configurazione hardware con due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI.

Decisamente più "casual", ma comunque rappresentativo delle infinite potenzialità di Grand Theft Auto 5, è invece l'esperimento compiuto da Jelly. Il famoso youtuber ha infatti deciso di cimentarsi con una delle tante (e popolarissime) RolePlay Mod di GTA 5 per realizzare un filmato che lo vede protagonista indossando gli scomodi panni del Presidente degli Stati Uniti, tra rocambolesche fughe con la sua limousine presidenziale ed evoluzioni di stampo hollywoodiano tra cieli di Los Santos a bordo dell'Air Force One.