GTA 6 è così atteso che i fan lo vedono ovunque, anche in una T-Shirt di GTA Online

Avete mai desiderato qualcosa talmente da tanto da cominciare e vederla ovunque? È quello che sta succedendo ai fan della serie Gran Theft Auto, che giurano di avvistare GTA 6 qui e là da anni ormai. Stavolta, però, Rockstar Games c'ha messo del suo...

Ai giocatori di GTA Online non sfugge mai nulla, ma proprio nulla, neppure il messaggio in codice nascosto in una delle t-shirt apparse nell'ambito dell'ultima espansione San Andreas Mercenaries. Il capo d'abbigliamento in questione, che potete visionare in apertura di notizia, presenta una lunga sequenza numeri che, se tradotta in lettere (molto banalmente ad ogni lettera sarebbe associato un numero, come ad esempio 01 alla A e 15 alla O), significherebbe "ONEDAYWILLREVEALALL", ovverosia "un giorno riveleremo tutto".

Non fatichiamo a credere a questo messaggio nascosto, poiché prima o poi Rockstar Games dovrà pur annunciarlo questo fantomatico GTA 6, ma quando? Secondo un fan dalla memoria molto lunga, l'anno giusto potrebbe essere il 2023. Per quale motivo? Lo scorso gennaio, la compagnia di sviluppo scriveva "Ogni anno arriva con la promessa speranzosa che sarà l'anno in cui tutto finalmente si sistemerà. Ebbene, il 2023 potrebbe essere quello giusto" in uno dei suoi post sul Newswire. Un altro fan, invece, ricorda che a settembre cade il decimo anniversario di Grand Theft Auto 5, una ricorrenza che potrebbe essere sfruttata per il grande annuncio.

Ipotesi molto suggestive, ma è possibile che i giocatori stiano volando troppo in là con l'immaginazione anche questa volta. Voi cosa ne pensate?

Di ufficiale, ricordiamo, al momento ci sono solamente le parole di Take-Two, che nell'ambito dell'ultima riunione con gli azionisti ha anticipato il lancio di un prodotto capace di settare nuovi standard nell'anno fiscale 2024-2025. Chi altri se non Grand Theft Auto 6?