GTA 6: l'attore Bryan Zampella ci sta solo trollando e non sa nulla dell'annuncio?

Nei giorni scorsi hanno generato numerose reazioni le foto dell'attore Bryan Zampella a Miami, Bryan ha postato su Instagram alcune foto che lo ritraggono a Miami, secondo i rumor per un lavoro legato a GTA VI dal momento che Zampella interpreterebbe il protagonista maschile.

Si è parlato di un outfit in linea con quello del suo personaggio e in generale di scatti che rimanderebbero alla copertina del gioco o ad alcuni artwork promozionali del nuovo GTA. In altre parole, l'attore si trova a Miami non in vacanza ma per lavoro proprio per conto di Rockstar Games.

Ma sarà davvero così? Secondo LegacyKillaHD (insider e leaker molto vicino a Rockstar Games), Bryan Zampella in realtà non sarà Jason (questo il presunto nome del protagonista maschile) in GTA 6 e il suo sarebbe solo un trollaggio in piena regola. LegacyKillaHD ha consultato alcune sue fonti affidabili prima di giungere a questa conclusione ma non spenderà altre parole sulla vicenda.

Bryan Zampella quindi non sa nulla sul nuovo GTA 6 e ci sta davvero trollando, oppure è effettivamente a Miami per lavoro? Al momento non abbiamo certezze a riguardo, certo è che l'annuncio di GTA 6 sembra sempre più vicino con un lancio idealmente previsto tra il 2024 e il 2025.