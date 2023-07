GTA 6, attrice stufa di essere associata al gioco: non è la doppiatrice di Lucia!

In un mondo governato dall'hype come quello del gaming, è davvero difficile aspettare un gioco come Grand Theft Auto 6 con tranquillità. Specialmente se a fare da sfondo all'attesa c'è il silenzio assoluto di Rockstar Games, che non ha svelato neanche il più piccolo dettaglio in merito.

Da qualche tempo a questa parte i fan più irrequieti stanno dunque passando le giornate a setacciare ed analizzare i contenuti del megaleak di GTA 6 dello scorso settembre, che avrebbe confermato Vice City come ambientazione e svelato la presenza di due personaggi giocabili, Jason e Lucia. Per qualche ragione, da allora la comunità di Grand Theft Auto è convinta che la protagonista femminile sia doppiata da Leslie Lluvet, attrice nata a Cuba e cresciuta a Miami che vanta svariate apparizioni in cortometraggi e serie televisive (tra cui Station 19), oltre che in Far Cry 6, dove ha prestato la voce a Zenia.

A quanto pare, sono mesi che la Lluvet viene tempestata di messaggi da parte di giocatori speranzosi di strapparle qualche informazione sul gioco. Peccato che l'attrice non abbia assolutamente niente a che fare con Gran Theft Auto 6, come lei stessa ha fatto notare in una delle sue ultime storie di Instagram: "Vengo bombardata di messaggi sul nuovo gioco di Grand Theft Auto. Lo dico a tutti voi, non sono Lucia. Sono Zenya di Far Cry 6, smettetela di messaggiarmi ragazzi".



Per quanto riguarda il presunto protagonista maschile Jason (ci teniamo a ribadire che Rockstar non ha mai confermato i dettagli emersi dal leak), la comunità lo ha accostato all'attore Bryan Zampella. Anche questo accostamento sarebbe erroneo, tuttavia nel frattempo l'attore si sta divertendo a trollare i fan di GTA.