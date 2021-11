GTA 6 come i film di 007: l'attesa aumenta il desiderio per il grande evento, per Take-Two

Nel corso dell'intervento tenuto da Strass Zelnick al Virtual Global Interactive Entertainment, il CEO di Take-Two ha discusso della strategia attuata dal colosso videoludico nel trasformare in "grandi eventi" i lanci dei nuovi titoli delle proprie IP di punta, come GTA 6 o i nuovi Borderlands, Civilization e BioShock.

Interagendo con i tanti appassionati e addetti al settore accorsi alla conferenza per ascoltare le sue parole, l'amministratore delegato di Take-Two ha spiegato che "se è una serie è davvero fantastica, continuerà ad andare avanti. Pensiamo ad esempio a 007: non so se avete visto il nuovo film di James Bond, è un prodotto fantastico. Tutti vogliono che ogni franchise che si possiede sia come James Bond. Se guardo all'industria dell'intrattenimento nel suo complesso, i franchise che rientrano in questa speciale categoria sono pochissimi ma esistono e penso che GTA ne faccia parte. Anche Read Dead ne fa parte, come pure NBA che, ovviamente, essendo un gioco di basket continuerà a esistere".

Discutendo del differente approccio adottato nella serializzazione dei titoli sportivi e dei nuovi capitoli di IP come Grand Theft Auto, Borderlands, BioShock o Civilization, Zelnick sottolinea come "ho sempre detto che l'annualizzazione dei videogiochi non sportivi corre il rischio di bruciare la proprietà intellettuale a prescindere dalla bontà stessa dei giochi, quindi ci prendiamo sempre del tempo aggiuntivo per fare qualcosa che pensiamo sia incredibilmente fenomenale. Per lo stesso motivo, mandiamo intenzionalmente in riposo i titoli in modo tale che la domanda cresca fino a trasformarne il lancio in un evento speciale".

Come rimarca lo stesso CEO di Take-Two, d'altronde, "nessun franchise è permanente, ma può essere molto, molto duraturo. Se vado a vedere i film di James Bond è perché non ne esce uno ogni due mesi. E così facendo continuerò a vedere tutti i futuri film di Bond".