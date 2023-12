GTA 6: tutte le automobili confermate dal primo trailer

Sono piuttosto numerosi i dettagli nascosti del trailer di GTA 6, e tra questi ci sono anche le prime conferme sulle automobili che troveremo all'interno del nuovo episodio della serie Rockstar Games non appena disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2025.

La lista è chiaramente molto parziale e basata sulle vetture comparse nel primo trailer di Grand Theft Auto VI già perfettamente riconoscibili. Dal minuto e mezzo mostrato da Rockstar è possibile notare la presenza delle seguenti auto:

Yellow Oceanic

Audi RS 5

Schyster PMP 600

Pegassi Aventador

Bravado Bison

Grotti Furia

Cheetah Classic

Bravado Police Crusher

Nel primo filmato compaiono ulteriori mezzi ancora, comprese anche motociclette, ed in futuro Rockstar Games non mancherà di rivelare maggiormente nel dettaglio non solo i loro nomi, ma anche altri veicoli ancora. Alcuni dei veicoli comparsi nel trailer sono tra l'altro presenti anche nel leak dei veicoli terrestri di GTA 6 presenti al lancio, risalente all'inizio del 2021: non è dunque da escludere che ulteriori automobili elencati in quella lista siano state effettivamente incluse da Rockstar all'interno del nuovo episodio di Grand Theft Auto, sebbene per adesso sia ancora prematuro avere certezze in merito.

Una cosa comunque sembra sicura: i giocatori avranno modo di guidare tantissimi mezzi nella versione completa di GTA VI, e non resta che scoprire quali altre sorprese hanno in serbo gli sviluppatori.