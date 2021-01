GTA 6 avrà due protagonisti, uno maschile e uno femminile?

Secondo quanto riferito dal leaker Tom Henderson, GTA 6 potrebbe avere due protagonisti, uno maschile e uno femminile, per la prima volta nella storia della serie Rockstar Games. Ma sarà effettivamente così oppure no?

Il Tweet di Henderson è piuttosto breve e non particolarmente ricco di dettagli: "per la prima volta nella storia di Grand Theft Auto, GTA VI avrà un protagonista maschile e uno femminile."

Non è chiaro se i protagonisti saranno effettivamente due (un passo indietro dopo il trio di GTA V?), un uomo e una donna, oppure se sarà possibile personalizzare il proprio alter ego scegliendo anche il genere dello stesso, così come accade in molti altri giochi.

Vari insider confermano come GTA 6 sia in fase di sviluppo da molti anni e puntano ad un annuncio previsto per la fine del 2021 e un lancio nel 2022 o 2023, altre fonti invece si dicono meno fiduciose a riguardo e parlano di un debutto previsto nel 2024.

Rockstar Games dal canto suo, come sempre, non ha commentato queste voci e l'unica certezza al momento è che GTA 5 e GTA Online arriveranno su PS5 e Xbox Series X/S nel 2021, i piani per i futuri giochi del franchise non sono invece ancora noti.