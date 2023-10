GTA 6 avrà personaggi con animazioni iperrealistiche? Indizi da un brevetto di Take-Two

Mentre cresce la curiosità della community per il possibile reveal di GTA 6 il 2 novembre, in rete si discute delle implicazioni di un brevetto depositato da Take-Two che descrive una tecnologia deputata a creare dei personaggi con animazioni iperrealistiche.

Al centro del dibattito che sta infiammando le pagine dei social e di forum come Reddit troviamo un patent registrato da Take-Two che descrive, appunto, delle 'tecniche avanzate di locomozione' per PNG e personaggi dalle animazioni realistiche.

La documentazione che accompagna il brevetto, consultabile liberamente dalle pagine dell'apposito ente federale statunitense, illustra una tecnologia che sembra basarsi su un qualche tipo di intelligenza artificiale generativa deputata a creare personaggi con animazioni che cambiano dinamicamente in base al contesto. Nel brevetto si fa l'esempio di un PNG che modifica la postura e le animazioni mentre cammina sotto la pioggia, si ferisce o è stanco: si tratta, quindi, di una tecnologia che potrebbe sposarsi perfettamente in un contesto come quello di Grand Theft Auto VI.

La scoperta del brevetto depositato da Take-Two sta quindi spingendo gli appassionati a guardare con sempre maggiore interesse a Rockstar Games e all'attesissima presentazione del gameplay di GTA 6, nel corso della quale potremmo assistere alle applicazioni pratiche di questa tecnologia che promette di integrare delle animazioni realistiche e diversificate nella rappresentazione a schermo di protagonisti, personaggi secondari e 'semplici' pedoni.

In attesa di saperne di più al riguardo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su GTA 6 e cosa possiamo aspettarci dal nuovo gioco Rockstar.