GTA 6 avrà PNG basati su IA? Il CEO di Take-Two è favorevole alle 'tecnologie generative'

Dopo aver commentato gli impressionanti numeri di GTA 5 e Red Dead Redemption 2, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha colto l'opportunità offertagli dall'ultima riunione con gli azionisti per dirsi favorevole all'utilizzo delle IA generative nei videogiochi: verranno impiegate per dare forma ai PNG di GTA 6?

Il massimo esponente di Take-Two Interactive è intervenuto al summit organizzato dal Paley International Council a margine della presentazione dell'ultimo report finanziario del colosso tecnologico statunitense al vertice di una famiglia di sussidiarie che comprende, tra le altre, Rockstar Games.

Discutendo del futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale e dei possibili utilizzi delle Intelligenze Artificiali generative, Zelnick ha sostenuto che "l'interazione tra un personaggio giocabile e i PNG secondari avviene attualmente attraverso degli script. Ma i PNG, generalmente, non sono molto interessanti. Sarebbe perciò interessante capire come utilizzare gli strumenti offerti dalle IA generative per rendere davvero interessanti e divertenti i PNG".

Le dichiarazioni di Zelnick, come facilmente prevedibile, hanno scatenato la reazione immediata di molti appassionati che attendono con impazienza di ammirare il primo video di GTA 6 a dicembre: sono in tanti, infatti, a guardare al nuovo Grand Theft Auto come al primo progetto di Take-Two che utilizzi (anche solo marginalmente) le IA generative come strumento per arricchire ed evolvere le discussioni intavolate tra il personaggio e i PNG. E voi, cosa ne pensate al riguardo?

